Где снимали известные сцены
Норвежские пейзажи
Модален, Хордаланд, Норвегия
Гарри и Джун проезжают мимо, въезжая на Union Street с Ayres Street.
ул. Юнион, 65, Лондон, Великобритания
на натуре
Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
Гарри и Джун проезжают мимо, въезжая на Union Street с Ayres Street.
Роза и Корона, ул. Юнион-стрит, 65, Лондон, Большой Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
Cock & Bottle, ул. Свадфорд, 30, Скиптон, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Кросс-Хиллс, Кейгли, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Дорога Гаргрэйв, Скиптон, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Лидс-роуд, Илкли, Брадфорд, Западный Йоркшир, Великобритания
на натуре
улица О'Мира, Лондон, Великобритания
на натуре
Поклингтон, Йорк, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
на натуре
Роквелл-лейн, Торп-Эдж, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
Полиция Центрального Йоркшира — участок Фэлхэм-Бридж
Телефонная станция, улица Ньюмаркет, Скиптон, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Станционная ул., Кросс-Хиллс, Кейгли, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
улица Свадфорд, Скиптон, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
Мотель
Мотель «Йорквей», The Balk, Поклингтон, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
на натуре
Йорк-Хаус, Айдлторп-Уэй, Торп-Эдж, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
Кристин сталкивается с Джоном на парковке после того, как он только что вышел из магазина.
Супермаркет Booths, Лидс-роуд, Илкли, Брадфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Аддингем, Илкли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
на натуре
Илкли-Мур, Илкли, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Илкли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Кейгли, Брэдфорд, Вест-Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
Мэйфэр, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
ул. Свадфорд, 30, Скиптон, Норт-Йоркшир, Великобритания
на натуре
ул. Айрс, Большой Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
АЗС Co-operative, Станционная ул., Кросс-Хиллс, Кейгли, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Скиптон, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Национальная галерея, Трафальгарская площадь, Вестминстер, Большой Лондон, Великобритания
на натуре
Трафальгарская площадь, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобрит.
на натуре
Айдлторп-уэй, Торп-Эдж, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Мур-Парк-Драйв, Эддингем, Илкли, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Великобритания
Дом Гарри
61 Мур-Парк Драйв, Эддингем, Илкли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
на натуре
Болк, Поклингтон, Йорк, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
на натуре
Торп-Эдж, Брадфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Юнион-стрит, Лондон, Англия, Великобритания
Академия «Фалхэм-Бридж»
Скиптонская академия, ул. Гаргрейв, Скиптон, Северный Йоркшир, Великобритания
на натуре
улица Ньюмаркет, Скиптон, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
Круглое окно, видимое с крыши сквота Skinny Guy Squat.
Церковь Пресвятой Крови, ул. О'Мира, Лондон, Англия, Великобритания
Гарри и Джун едут через
Пикадилли-сёркус, Мэйфер, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
сквот худого парня
Улица Юнион, 10, Лондон, Большой Лондон, Великобритания
