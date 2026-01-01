«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)

«За этим будущее»: российским детям официально запретят соцсети и даже ИИ — в Госдуме уже назвали сроки

Обрезки ламината не выбрасываю и даже тащу домой чужие с мусорки: делаю на коленке незаменимые вещи

«Поскользнулся, упал, очнулся — тест!»: нейросети показали 5 легендарных цитат из комедий СССР, а она их проиллюстрировала: угадаете фильм по картинке?

В России сняли достойный ответ советским «Алым парусам», но не хотят его показывать людям: а ведь в нем Олеся Железняк прыгнула выше головы

20,7 млн зрителей включили этот фильм Netflix и убедились – «бесполезно и очень вторично»: даже звезда «Очень странных дел» не спасает

В «Шреке 5» не будет Кота в сапогах? Фанаты требуют ответа от DreamWorks — но картина уже вырисовывается печальная

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой

Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»

«Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты тест проходи!» Угадайте 6 советских фильмов по кадрам с погоней