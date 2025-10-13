Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Человек будущего
Статьи
Статьи о сериале «Человек будущего»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Человек будущего»
Вся информация о сериале
«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8
«Пацанов» тут не будет — вы их и так уже видели трижды.
Написать
13 октября 2025 08:27
3 фэнтези-сериала, которые куда лучше «Колец власти»: с ними не придется ждать, пока сюжет «раскачается»
Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это
Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера
Новые «Сумерки» наконец-то вышли: без вампиров и оборотней, но кое-что общее с историей Беллы и Эдварда у аниме есть – наш обзор
«Напоминает скандинавские сериалы»: этот российский детектив про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0
Дом Беллы можно арендовать за 36 тысяч рублей: рассказываем, где снимали «Сумерки» — ошибаетесь, если думали, что в Форксе
«Самый страшный фильм»: легендарный российский ужастик из 90-х получит сиквел — ему аплодировали даже на Западе
Ночной кошмар Стивена Кинга: «Оно» и «Сияние» не вошли в топ-10 хорроров всех времен по версии россиян (даже «Синистер» в пролете)
Этот ляп в «Карнавальной ночи» почти 70 лет упускают зрители: внимание на легендарную сцену с песней «5 минут» (фото)
«Посмотрите правде в глаза»: авторы «Сверхъестественного» дважды пытались вернуть Кроули — но все сорвалось по одной причине
Полчаса трёпа, 0 секунд экшена с Сайтамой: 3 сезон «Ванпанчмена» начался так, что хуже не придумаешь – даже второй был не так плох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667