3 фэнтези-сериала, которые куда лучше «Колец власти»: с ними не придется ждать, пока сюжет «раскачается»

Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это

Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера

Новые «Сумерки» наконец-то вышли: без вампиров и оборотней, но кое-что общее с историей Беллы и Эдварда у аниме есть – наш обзор

«Напоминает скандинавские сериалы»: этот российский детектив про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0

Дом Беллы можно арендовать за 36 тысяч рублей: рассказываем, где снимали «Сумерки» — ошибаетесь, если думали, что в Форксе

«Самый страшный фильм»: легендарный российский ужастик из 90-х получит сиквел — ему аплодировали даже на Западе

Ночной кошмар Стивена Кинга: «Оно» и «Сияние» не вошли в топ-10 хорроров всех времен по версии россиян (даже «Синистер» в пролете)

Этот ляп в «Карнавальной ночи» почти 70 лет упускают зрители: внимание на легендарную сцену с песней «5 минут» (фото)

«Посмотрите правде в глаза»: авторы «Сверхъестественного» дважды пытались вернуть Кроули — но все сорвалось по одной причине