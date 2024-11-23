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Постер сериала Неблагодарная смелость
Постер сериала Неблагодарная смелость
Постер сериала Неблагодарная смелость
Постер сериала Неблагодарная смелость
Постер сериала Неблагодарная смелость
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Неблагодарная смелость

Неблагодарная смелость (2024 - 2024)

Bu tao hao de yong qi 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

В 26 лет Сяо Я работает в крупной корпорации. Она привыкла угождать окружающим, избегая высказывать собственное мнение. Это делает её общение комфортным для других, но подавляет её саму. На первый взгляд её жизнь кажется идеальной: стабильная работа и целеустремлённый парень. Однако сама Сяо Я чувствует, что вынуждена идти против своих желаний, едва справляясь с этим. Когда её парень Чжэн Хао принял три важных решения за неё — смену работы, предложение выйти замуж и покупку жилья, не посоветовавшись с ней, Сяо Я наконец решила заговорить. Она впервые открыто высказалась о своих чувствах на сцене в стендап-клубе. Под влиянием алкоголя она импровизировала номер, высмеивая поступки своего бойфренда. К её удивлению, это вызвало смех зрителей и поддержку друзей, увлечённых стендапом. Сяо Я нашла сцену, где смогла выразить себя, ощутив радость и начав новую главу своей жизни.

В ролях
В ролях
Лу Хуанг
Дэн Лью
Сун Ян
Вэй Дасюнь
Гэнси Ли
Дин Гуаньсэнь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.3 IMDb
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Сезоны
Неблагодарная смелость - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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