В 26 лет Сяо Я работает в крупной корпорации. Она привыкла угождать окружающим, избегая высказывать собственное мнение. Это делает её общение комфортным для других, но подавляет её саму. На первый взгляд её жизнь кажется идеальной: стабильная работа и целеустремлённый парень. Однако сама Сяо Я чувствует, что вынуждена идти против своих желаний, едва справляясь с этим. Когда её парень Чжэн Хао принял три важных решения за неё — смену работы, предложение выйти замуж и покупку жилья, не посоветовавшись с ней, Сяо Я наконец решила заговорить. Она впервые открыто высказалась о своих чувствах на сцене в стендап-клубе. Под влиянием алкоголя она импровизировала номер, высмеивая поступки своего бойфренда. К её удивлению, это вызвало смех зрителей и поддержку друзей, увлечённых стендапом. Сяо Я нашла сцену, где смогла выразить себя, ощутив радость и начав новую главу своей жизни.