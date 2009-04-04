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Легенда о Брюсе Ли
Легенда о Брюсе Ли (2009 - 2010)
Li Xiao Long chuan qi
18+
боевик
приключения
Год выпуска
2009
Страна
Китай
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
CCTV-8
Продолжительность сериала
37 часов 30 минут
О чем сериал
История жизненного пути актёра и мастера боевых искусств Брюса Ли.
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В ролях
В ролях
Марк Дакаскос
Майкл Джей Уайт
Луойонг Ванг
Дэнни Чан
Мишель Мисти Лэнг
Ли Нин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2009,
50 эпизодов
Отзывы о сериале
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