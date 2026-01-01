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Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки»
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Кадры из сериала «Не говори ничего»
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Вся информация о сериале
Уходя из дома, кладу спичечный коробок на бачок: теперь в туалете дышу полной грудью, выкинул все освежители
С 1 декабря в России запретят маникюр? В Госдуме объяснили, кого коснутся новые правила - важно знать каждому
Белые носки у меня всегда как новые — добавляю в воду это копеечное средство: не остается ни запаха, ни пятен
Повод освободить вечер: эти 5 мини-сериалов из высшей лиги — лучшие из лучших за последнее время
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Рейтинг 8,9 на IMDb и рекордные 25 номинаций на «Эмми»: этот сериал уже прозвали главным хитом 2026 года (утер нос даже «Рыцарю Семи королевств»)
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20,7 млн просмотров за 5 дней: «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом возглавила Netflix, но неожиданно уступила второй части
ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»
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Ремейк «Наруто» с живыми актерами запущен в производство: «Зендея сыграет Сакуру?»
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