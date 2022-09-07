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Постер сериала Джейд Армор и нефритовый браслет
Постер сериала Джейд Армор и нефритовый браслет
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Джейд Армор и нефритовый браслет

Джейд Армор и нефритовый браслет (2022 - 2022)

L'armure de Jade 18+
Год выпуска 2022
Страна Франция/Германия/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал France 3
Продолжительность сериала 9 часов 32 минуты

О чем сериал

Жизнь школьницы Лан Цзюнь мало чем отличалась от жизни ее сверстников: она росла в самой обычной семье, ходила в школу и с удовольствием проводила время с друзьями. Но все меняется, когда на свой день рождения девочка узнает, что является потомственной супергероиней Джейд Армор. Она получает магический нефритовый браслет и приобретает невероятные навыки кунг-фу. Теперь Лан Цзюнь готова оберегать город от недоброжелателей. Девочка стойко проходит самые опасные испытания, а помогают ей в этом верные звериконы — тигр, дракон, феникс и черепаха.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.3 IMDb
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Сезоны
Джейд Армор и нефритовый браслет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 26 эпизодов
 
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