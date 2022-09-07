Жизнь школьницы Лан Цзюнь мало чем отличалась от жизни ее сверстников: она росла в самой обычной семье, ходила в школу и с удовольствием проводила время с друзьями. Но все меняется, когда на свой день рождения девочка узнает, что является потомственной супергероиней Джейд Армор. Она получает магический нефритовый браслет и приобретает невероятные навыки кунг-фу. Теперь Лан Цзюнь готова оберегать город от недоброжелателей. Девочка стойко проходит самые опасные испытания, а помогают ей в этом верные звериконы — тигр, дракон, феникс и черепаха.