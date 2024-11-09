Меню
Сериалы
Карьеристки
Статьи
Статьи о сериале «Карьеристки»
«Не хит, а настоящее дно»: сколько серий в сериале «Карьеристки», который завершили досрочно
Из-за проекта разгорелся медийный скандал, который будут обсуждать еще не одну неделю.
9 ноября 2024 07:29
«У Сарика уникальный дар»: конфликт Картозии и Сарика Андреасяна принял неожиданный поворот
Разборку продюсеры устроили в публичном медиаполе.
8 ноября 2024 12:19
Понравились песни из сериала «Карьеристки»? Вот полный список композиций — легко найдете свои любимые
Сериал хоть и не о музыкантах, но в каждой серии звучит завидное количество хитов.
1 ноября 2024 08:27
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
