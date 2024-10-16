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Киноафиша Сериалы Жена моего сына

Жена моего сына (2024 - 2024)

Zhena moego syna 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Открытая и жизнерадостная фармацевт Надя выходит замуж за перспективного ученого-химика Вадима, от которого ждет ребенка. Правда, радость длится недолго – свекровь Нади, уверенная в себе и успешная бизнесвумен Ольга, категорически не одобряет выбор сына. Вадим соглашается на предложение о работе в Африке, планируя забрать Надю с сыном в ближайшее время. Ольга же и не думает отпускать внука, которого собирается воспитать по-своему. Она находит Вадиму любовницу, чтобы он бросил жену. Ольга намерена забрать внука любым способом, в результате Надя оказывается в больнице. Среди ее знакомых есть Денис, который готов ради нее на все…

В ролях
В ролях
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Дмитрий Мурашев
Дмитрий Мурашев
Евгения Глотова
Евгения Глотова
Владимир Петров
Владимир Петров
Евгений Токарев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Жена моего сына - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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