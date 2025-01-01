Меню
Мистер Солнечный Свет
Цитаты
Цитаты из сериала Мистер Солнечный Свет
Yoon Nam-Jong
L — это любимая буква у всех из этих букв.
Go Ae Shin
Почему?
Yoon Nam-Jong
Потому что буква L означает любовь.
Go Ae Shin
[по-английски] "Любовь"?
Yoon Nam-Jong
Да.
Go Ae Shin
Я слышала, что это сложнее, чем стрелять из оружия, и требует больше страсти. Ты имеешь в виду эту "любовь", да?
Yoon Nam-Jong
Да, моя леди. Ну, это не совсем неправильное определение. В любом случае, завидую тебе, моя леди. Ты и твой жених можете заниматься этой вещью, называемой любовью.
Go Ae Shin
О, но дело в том, что... я пообещала кому-то другому, что сделаю это с ним.
Yoon Nam-Jong
Как?!
Go Ae Shin
Я нашла идеального мужчину для себя. Мы начали всего лишь несколько дней назад. Я только начала, и это не так уж и сложно.
Yoon Nam-Jong
Леди Эйшин, вы не можете этого сделать! "Любовь" подразумевает романтическое влечение. Мужчина и женщина достойно заботятся друг о друге.
[прижимает обе руки к груди]
Yoon Nam-Jong
Это такое чувство.
[долгая пауза; птицы поют на фоне тишины]
Go Ae Shin
[кричит] Что!
[берёт карточку "любовь" дрожащими руками; затем кладёт её обратно]
Go Ae Shin
[визжит] ЧТО!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ким Тхэ-ри
Kim Tae-ri
