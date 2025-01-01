Yoon Nam-Jong L — это любимая буква у всех из этих букв.

Yoon Nam-Jong Потому что буква L означает любовь.

Yoon Nam-Jong Да.

Go Ae Shin Я слышала, что это сложнее, чем стрелять из оружия, и требует больше страсти. Ты имеешь в виду эту "любовь", да?

Yoon Nam-Jong Да, моя леди. Ну, это не совсем неправильное определение. В любом случае, завидую тебе, моя леди. Ты и твой жених можете заниматься этой вещью, называемой любовью.

Go Ae Shin О, но дело в том, что... я пообещала кому-то другому, что сделаю это с ним.

Yoon Nam-Jong Как?!

Go Ae Shin Я нашла идеального мужчину для себя. Мы начали всего лишь несколько дней назад. Я только начала, и это не так уж и сложно.

Yoon Nam-Jong Леди Эйшин, вы не можете этого сделать! "Любовь" подразумевает романтическое влечение. Мужчина и женщина достойно заботятся друг о друге.

[прижимает обе руки к груди]

Yoon Nam-Jong Это такое чувство.

[долгая пауза; птицы поют на фоне тишины]