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Киноафиша Сериалы Группа айдолов-неудачниц «Фруктовый пирог» Кадры

Кадры из сериала «Группа айдолов-неудачниц «Фруктовый пирог»»

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Даже после 60 градусов в машинке наволочки и простынь неприятно пахнут из-за одной ошибки при стирке
Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня
Бязь колется, поплин садится, сатин скользит: умные хозяйки перешли на другое постельное белье — не надо гладить и служит 10 лет
Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»
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