Проснувшись в странном новом месте и не помня своей прошлой жизни, Келвин узнает, что обменял свои воспоминания на могущественные новые способности во время недавней трансмиграции. Отправившись в совершенно новый мир в качестве Призывателя — его первым Подданным оказывается сама богиня, которая привела его сюда! — Келвин начинает свою новую жизнь как искатель приключений, и вскоре он осознает свою скрытую страсть к боям. От Черного Рыцаря Древнего Замка Злых Духов до демона в Скрытой Пещере Мудреца, он наслаждается борьбой с одним грозным противником за другим. Присоединяйтесь к этому могущественному авантюристу в захватывающей и эпической саге, пока он и его союзники прокладывают себе путь в анналы истории!