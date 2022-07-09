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Постер сериала Черный призыватель
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Киноафиша Сериалы Черный призыватель

Черный призыватель (2022 - 2022)

Kuro no shoukanshi 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Проснувшись в странном новом месте и не помня своей прошлой жизни, Келвин узнает, что обменял свои воспоминания на могущественные новые способности во время недавней трансмиграции. Отправившись в совершенно новый мир в качестве Призывателя — его первым Подданным оказывается сама богиня, которая привела его сюда! — Келвин начинает свою новую жизнь как искатель приключений, и вскоре он осознает свою скрытую страсть к боям. От Черного Рыцаря Древнего Замка Злых Духов до демона в Скрытой Пещере Мудреца, он наслаждается борьбой с одним грозным противником за другим. Присоединяйтесь к этому могущественному авантюристу в захватывающей и эпической саге, пока он и его союзники прокладывают себе путь в анналы истории!

В ролях
В ролях
Рэина Уэда
Манака Ивами
Манака Ивами
Коки Утияма
Коки Утияма
Юмэ Миямото
Минори Судзуки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Черный призыватель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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