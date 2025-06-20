Меню
Расколотая битвой синева небес
Статьи
Статьи о сериале «Расколотая битвой синева небес»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
«Кринж-рисовка» мозолит глаза? 5 аниме для тех, кто забросил «Расколотую битвой синеву небес» из-за «особенной» анимации
В таком признаться не стыдно — подобный «графон» просто не для всех.
2 комментария
20 июня 2025 07:29
Сам Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня» ногу сломит: объясняем в двух словах систему рангов из «Расколотой битвой синевы небес»
Взобраться до максимальных ступеней сложнее чем кажется.
Написать
31 марта 2025 14:44
