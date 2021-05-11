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Постер сериала Перекрёсток любви
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Киноафиша Сериалы Перекрёсток любви

Перекрёсток любви (2021 - 2021)

Wan mei de ta 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

Однажды Цзян Кэ Лэ получает в подарок пару очков виртуальной реальности Love Boys. Примерив их, девушка оказывается в совершенно другом мире. Там Цзян Кэ Лэ встречает мечтательного молодого человека Лу Сяо, который берет ее в путешествие по миру грез. Юная путешественница очарована этим идеальным местом, из которого не хочется возвращаться. Но однажды девушка встречает в реальности того, кто мог существовать лишь в виртуальном пространстве. Постепенно она начинает понимать, что компания, управляющая виртуальным миром Love Boys, хранит темную тайну. Удастся ли Кэ Лэ найти правду и встретить Лу Сяо в реальности?

В ролях
В ролях
Мин Доу
Дай Лува
Фань Шуайци
Чжан Линхэ
An Yan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Перекрёсток любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 36 эпизодов
 
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