Однажды Цзян Кэ Лэ получает в подарок пару очков виртуальной реальности Love Boys. Примерив их, девушка оказывается в совершенно другом мире. Там Цзян Кэ Лэ встречает мечтательного молодого человека Лу Сяо, который берет ее в путешествие по миру грез. Юная путешественница очарована этим идеальным местом, из которого не хочется возвращаться. Но однажды девушка встречает в реальности того, кто мог существовать лишь в виртуальном пространстве. Постепенно она начинает понимать, что компания, управляющая виртуальным миром Love Boys, хранит темную тайну. Удастся ли Кэ Лэ найти правду и встретить Лу Сяо в реальности?