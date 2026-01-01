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Офис: Австралия
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Кадры из сериала «Офис: Австралия»
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Дорогущую химию оставьте богатеям: кидаю зубчик чеснока в унитаз и забываю на ночь – с утра смываю и не верю глазам
Забиваю холодильник старыми газетами уже 5 лет и вам советую: экономлю тысячи рублей на покупке свежих овощей
Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня
Отвисла челюсть от свежего детектива Netflix с 15 000 000 просмотров за 2 дня: чудовищный трукрайм «шокирует, возмутит и напугает»
Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)
Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»
5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»
Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона
5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов
«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом
Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»
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