Большой потенциал Места съёмок

Места и даты съемок сериала Большой потенциал

Основные места съемок сериала Большой потенциал

  • Лос-Анджелес, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

пилотный эпизод
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Даты съемок сериала Большой потенциал

  • 8 марта 2023 - 28 марта 2023
  • 25 марта 2024 - Октябрь 2024
  • 19 мая 2025 - 25 ноября 2025
