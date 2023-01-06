История повествует о двух наёмниках с совершенно разными характерами, которые, несмотря на это, являются лучшими друзьями и делят одну квартиру. Кадзуки — энергичный и неугомонный, берет на себя все домашние обязанности, в то время как Рей — замкнутый интроверт, который предпочитает проводить время за видеоиграми, оставляя за собой беспорядок. Во время выполнения задания по устранению криминального босса, связанного с торговлей людьми, Кадзуки и Рей сталкиваются с девочкой по имени Мири, которая разыскивает отца, которого никогда не знала. Едва избежав гибели в перестрелке, друзья решают приютить Мири, но вскоре понимают, что её отец — человек, которого они должны были устранить.