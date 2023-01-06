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Постер сериала Папаши-дружбаны
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Киноафиша Сериалы Папаши-дружбаны

Папаши-дружбаны (2023 - 2023)

Badi dadizu 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

История повествует о двух наёмниках с совершенно разными характерами, которые, несмотря на это, являются лучшими друзьями и делят одну квартиру. Кадзуки — энергичный и неугомонный, берет на себя все домашние обязанности, в то время как Рей — замкнутый интроверт, который предпочитает проводить время за видеоиграми, оставляя за собой беспорядок. Во время выполнения задания по устранению криминального босса, связанного с торговлей людьми, Кадзуки и Рей сталкиваются с девочкой по имени Мири, которая разыскивает отца, которого никогда не знала. Едва избежав гибели в перестрелке, друзья решают приютить Мири, но вскоре понимают, что её отец — человек, которого они должны были устранить.

Папаши-дружбаны - трейлер первого сезона
Папаши-дружбаны  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Момо Асакура
Haruka Terui
Маи Футигами
Коки Утияма
Коки Утияма
Юмэ Миямото
Икуми Хасэгава
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Папаши-дружбаны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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