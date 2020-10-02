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Постер сериала Красавица: Унеси меня на Луну
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Киноафиша Сериалы Красавица: Унеси меня на Луну

Красавица: Унеси меня на Луну (2020 - …)

TONIKAWA: Over the Moon for You 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Сериал «Дурак, тест и призванные существа» – это аниме об учениках школы Фумидзуки, где действует принцип «каждому по способностям». Ученики делятся на несколько классов от A до F, в зависимости от своей успеваемости на уроках. Причем отличники из A наслаждаются комфортными кабинетами, современным оборудованием и вкусными обедами, а двоечники из F мерзнут в тесной комнате с разбитыми окнами и питаются в ужасной столовой. Когда умница Мидзуки проваливает тест из-за болезни, она сваливается на дно иерархии.

Красавица: Унеси меня на Луну - трейлер второго сезона
Красавица: Унеси меня на Луну  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Sumire Uesaka
Акари Кито
Акари Кито
Кономи Кохара
Хитоми Овада
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Красавица: Унеси меня на Луну - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Красавица: Унеси меня на Луну - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
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