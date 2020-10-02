Сериал «Дурак, тест и призванные существа» – это аниме об учениках школы Фумидзуки, где действует принцип «каждому по способностям». Ученики делятся на несколько классов от A до F, в зависимости от своей успеваемости на уроках. Причем отличники из A наслаждаются комфортными кабинетами, современным оборудованием и вкусными обедами, а двоечники из F мерзнут в тесной комнате с разбитыми окнами и питаются в ужасной столовой. Когда умница Мидзуки проваливает тест из-за болезни, она сваливается на дно иерархии.