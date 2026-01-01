Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа

Раз в неделю добавляю каплю зубной пасты в бачок унитаза — сначала не верила, но это реально спасает

Больше не вешаю одежду в шкаф, выкинула плечики: узнала у японки, как складывать вещи «книжечкой» – и забыла про утюг

Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»

3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»

От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)

«Важнее, чем Гоцман в "Ликвидации"»: от своей лучшей роли Машков отмахнулся, просто не поняв, с кем имеет дело

Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор

Пересмотрели все свежие сериалы? Включайте новинку от Okko – «вас ждут криминал, Кавказ и много юмора»

«Не стыдно показать иностранцам»: 5 свежих русских сериалов всерьез ставят вровень с «Игрой престолов» – №2 со звездой «Слова пацана»