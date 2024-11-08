Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Многогранники Статьи

Статьи о сериале «Многогранники»

Статьи о сериале «Многогранники» Вся информация о сериале
Начали смотреть сериал «Многогранники»? График выхода серий поможет не пропустить свежие эпизоды
Начали смотреть сериал «Многогранники»? График выхода серий поможет не пропустить свежие эпизоды В день выходит по две серии, так что следить за ними очень удобно.
Написать
8 ноября 2024 15:13
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше