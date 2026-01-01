Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа

Из муки и сгущенки за 20 минут делаю целую гору печенья к чаю: такое нежное, что домашние сметают моментально

2 капли на втулку — и в моем туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей

Россиянка посмотрела все наши сериалы про маньяков и назвала свой топ-5: их хочется смотреть до утра залпом, в отличие от «Трассы» и «Хрустального»

Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»

«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов

Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой

Налетай! Тест по советским рынкам уже ждет: угадайте 6 фильмов СССР по «прилавочным» кадрам

Эти 5 дорам-триллеров заслуженно получили от 7 до 8 на Кинопоиске — заставят ваше сердце биться в два раза быстрее

Смотрели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Проверьте себя: тест из 9 вопросов по зубам лишь настоящим фанатам