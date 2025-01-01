Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Лютик и Анютик
Кадры
Кадры из сериала «Лютик и Анютик»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Элизабет и Чудовище на самом деле не любили друг друга: чем «Франкенштейн» дель Торо отличается от оригинала Шелли —10 важных деталей
Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах
Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника
«Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь
«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)
DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем
От Демогоргона до Векны: вспоминаем, что за монстры были в «Очень странных делах» – за 3 года ожидания финала вы могли забыть
«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел
«Проснулся в 2026 году – сердце осталось в 1929-м»: что, если б «Футурама» стала мрачной драмой? В России выйдет именно такой Sci-Fi
«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно
«Это удивит многих»: эту трилогию обожает сам Дель Торо – одна только первая часть собрала почти $3 млрд, и речь не о «Властелине колец»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667