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Постер сериала Участок лейтенанта Качуры. Сетевая угроза
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Киноафиша Сериалы Участок лейтенанта Качуры. Сетевая угроза

Участок лейтенанта Качуры. Сетевая угроза (2011 - 2012)

Uchastok lejtenanta Kachury. Setevaya ugroza 18+
Год выпуска 2011
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Доброжелательный сельский участковый Андрей Петрович Качура всегда готов прийти на помощь соотечественникам. Он расследует любые преступления: от небольших краж до таинственных исчезновений и даже убийств. Однажды представители школы просят Андрея Петровича встретить на вокзале нового преподавателя, прибывшего из столицы. Денис совсем недавно закончил обучение в престижном университете на факультете информатики, но оказался выслан из Минска из-за небольшого нарушения цифровой безопасности швейцарского банка. На встрече должен был присутствовать директор школы, но, увы, тем же утром его нашли мертвым в местном озере. Вскоре выясняется, что некто в тот же день украл компьютер из кабинета директора. Молодой специалист решает помочь Качуре разобраться в деле и найти преступников.

В ролях
В ролях
Владимир Грицевский
Анастасия Сметанина
Анастасия Сметанина
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Сергей Власов
Анастасия Денисова
Дмитрий Мухин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Участок лейтенанта Качуры. Сетевая угроза - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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