Доброжелательный сельский участковый Андрей Петрович Качура всегда готов прийти на помощь соотечественникам. Он расследует любые преступления: от небольших краж до таинственных исчезновений и даже убийств. Однажды представители школы просят Андрея Петровича встретить на вокзале нового преподавателя, прибывшего из столицы. Денис совсем недавно закончил обучение в престижном университете на факультете информатики, но оказался выслан из Минска из-за небольшого нарушения цифровой безопасности швейцарского банка. На встрече должен был присутствовать директор школы, но, увы, тем же утром его нашли мертвым в местном озере. Вскоре выясняется, что некто в тот же день украл компьютер из кабинета директора. Молодой специалист решает помочь Качуре разобраться в деле и найти преступников.