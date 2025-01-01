Постеры сериала «Моя реинкарнация в отомэ-игре в качестве главной злодейки»

Вы когда-нибудь задумывались, почему хоббиты жуют без остановки? Тайна их организма, о которой Толкин промолчал

«Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение)

Трахтенберг раскрыл ровно три идеи для продолжения «Хищника» — одна из них звучит чересчур пугающе

Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»

Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем

«Меня это бесит»: у Джорджа Мартина есть веский повод ненавидеть «Нет пути домой» – у фильма есть кое-что общее с финалом «Игры престолов»

Финал гораздо лучше, чем в книге, но остальное...: чем фильм «Долгая прогулка» отличается от шедеврального романа Кинга

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

«Они придут снова»: «Аватар: Пламя и пепел» установил новый рекорд франшизы еще до премьеры – и новые не за горами

Трагичнее судьбы отца Малдера – лишь участь его же сестры: что стало с семьей главного героя «Секретных материалов»