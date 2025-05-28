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Отзывы о сериале «Чуть дыша»

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Weteran Mc 28 мая 2025, 02:33
Оценка
"Чуть дыша" - испанская медицинская драма 2024 года от студии #Netflix, повествующая о государственной больнице, где квалифицированный персонал в режиме учащённого пульса спасает жизни своих пациентов.

В восьми сериях первого сезона нет времени на отдых ни у докторов, ни у зрителя, наблюдающего за происходящим. Действия происходят слишком быстро, одна история тут же сменяет другую.
Разочарование вызывают только откровенные ЛГБТ сцены и откровенный показ употребления запрещённых веществ. Как одно, так и другое, я жёстко осуждаю.

В целом, сериал напоминает нашего "Склифосовского", только все действия жёстче, откровеннее и быстрее. Такая вот Европа.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
28 мая 2025, 02:33 Ответить
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