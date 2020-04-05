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Постер сериала Глейпнир
Постер сериала Глейпнир
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Глейпнир

Глейпнир (2020 - 2020)

Gleipnir 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут

О чем сериал

Сюити Кагая скрывает страшную тайну — он далеко не обычный человек. В действительности, он вовсе не человек: однажды он проснулся в теле чудовища. Мощного, с пушистыми лапами, но одновременно с глубокими депрессией и отвращением к самому себе. Клэр Аоки, девушка, которую он спас, теперь хранит его секрет. До встречи с Сюити, она была жестокой и лишённой сочувствия, преследуя лишь одну цель — найти таких же, как он, в надежде отыскать свою сестру-монстра. Тем временем, Сюити, несмотря на свою новую природу, продолжает упорно придерживаться человеческих принципов морали, не осознавая, насколько это наивно.

В ролях
В ролях
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Сьюзи Енг
Ксанте Хюн
Ё Таити
Такума Тэрасима
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Глейпнир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 13 эпизодов
 
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