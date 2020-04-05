Сюити Кагая скрывает страшную тайну — он далеко не обычный человек. В действительности, он вовсе не человек: однажды он проснулся в теле чудовища. Мощного, с пушистыми лапами, но одновременно с глубокими депрессией и отвращением к самому себе. Клэр Аоки, девушка, которую он спас, теперь хранит его секрет. До встречи с Сюити, она была жестокой и лишённой сочувствия, преследуя лишь одну цель — найти таких же, как он, в надежде отыскать свою сестру-монстра. Тем временем, Сюити, несмотря на свою новую природу, продолжает упорно придерживаться человеческих принципов морали, не осознавая, насколько это наивно.