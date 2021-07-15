Шестнадцатое августа, разгар долгих летних каникул. Школа опустела, классы стоят пустые, и дни тянутся скучно и медленно. Нагара, ученик третьего класса средней школы, собирался в школу, как вдруг оказался в неожиданной и загадочной ситуации — вместе с тридцатью шестью одноклассниками, включая таинственную новенькую Нодзоми, Мидзухо и Асакадзэ, он был перемещён в другое измерение. Подростки оказались в мире, где их ждали неизвестные опасности и странные происшествия. Одним из таких загадочных явлений стали сверхъестественные способности, появившиеся у некоторых из них. Кто-то радуется новым силам и сеет хаос, кто-то стремится стать лидером, а другие отчаянно ищут путь назад, в привычный мир. Недоверие, ревность и желание контролировать ситуацию приводят к конфликтам. Почему они здесь? Что им делать дальше? В водовороте этих вопросов подростки начинают борьбу за выживание в этом непостижимом мире. Сумеют ли Нагара и его друзья преодолеть трудности и вернуться домой?