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Постер сериала Сонни Бой
Постер сериала Сонни Бой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Сонни Бой

Сонни Бой (2021 - 2021)

Sonny Boy 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Шестнадцатое августа, разгар долгих летних каникул. Школа опустела, классы стоят пустые, и дни тянутся скучно и медленно. Нагара, ученик третьего класса средней школы, собирался в школу, как вдруг оказался в неожиданной и загадочной ситуации — вместе с тридцатью шестью одноклассниками, включая таинственную новенькую Нодзоми, Мидзухо и Асакадзэ, он был перемещён в другое измерение. Подростки оказались в мире, где их ждали неизвестные опасности и странные происшествия. Одним из таких загадочных явлений стали сверхъестественные способности, появившиеся у некоторых из них. Кто-то радуется новым силам и сеет хаос, кто-то стремится стать лидером, а другие отчаянно ищут путь назад, в привычный мир. Недоверие, ревность и желание контролировать ситуацию приводят к конфликтам. Почему они здесь? Что им делать дальше? В водовороте этих вопросов подростки начинают борьбу за выживание в этом непостижимом мире. Сумеют ли Нагара и его друзья преодолеть трудности и вернуться домой?

Сонни Бой - трейлер первого сезона
Сонни Бой  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Аои Юки
Аои Юки
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Саори Оониси
Тиаки Кобаяси
Ёдзи Уэда
Хироки Гото
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.6 IMDb
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Сезоны
Сонни Бой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
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