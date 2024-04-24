Можно ли за полчаса по симптомам и краткой истории болезни поставить точный диагноз? Что скрывается под понятием "болезнь двадцатого века"? Как вовремя заметить первые признаки эпилепсии? В новом медицинском проекте под руководством известного российского онколога, доктора медицинских наук Александра Дзидзария, двадцать две команды студентов и выпускников медицинских вузов будут бороться за звание лучшего диагноста и главный приз — один миллион рублей. Проект объединяет молодых врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы и Майкопа. В каждом выпуске участникам предстоит погружаться в сложные профессиональные задачи и расшифровывать реальные диагностические случаи. За ходом игры будут наблюдать приглашённые эксперты — ведущие врачи России, которые оценят профессионализм и навыки будущих медиков.