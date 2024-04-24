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Киноафиша Сериалы Симптомы

Симптомы (2024 - …)

Simptomy 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Wink
Продолжительность телешоу 25 часов 0 минут

О чем телешоу

Можно ли за полчаса по симптомам и краткой истории болезни поставить точный диагноз? Что скрывается под понятием "болезнь двадцатого века"? Как вовремя заметить первые признаки эпилепсии? В новом медицинском проекте под руководством известного российского онколога, доктора медицинских наук Александра Дзидзария, двадцать две команды студентов и выпускников медицинских вузов будут бороться за звание лучшего диагноста и главный приз — один миллион рублей. Проект объединяет молодых врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы и Майкопа. В каждом выпуске участникам предстоит погружаться в сложные профессиональные задачи и расшифровывать реальные диагностические случаи. За ходом игры будут наблюдать приглашённые эксперты — ведущие врачи России, которые оценят профессионализм и навыки будущих медиков.

Симптомы - трейлер первого сезона
Симптомы  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Симптомы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 30 эпизодов
 
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