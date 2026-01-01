Сестра Розетта Кристофер Знаешь, мне правда нравится этот вид. Хотелось бы смотреть на него вечно.

[пауза]

Сестра Розетта Кристофер эй

Хроно мгм...

Сестра Розетта Кристофер Я думал о том, чтобы снять печать. Если я это сделаю, ты сможешь исцелить свои раны.

Хроно Это нормально. Быть с тобой сейчас - это главное, и я не хочу потерять что-то еще. Никогда больше.

Сестра Розетта Кристофер Знаешь, я иногда думаю о других и мне интересно, как они там? Но сейчас я предпочла бы быть здесь с тобой. За эти несколько месяцев, что мы провели вместе, я хотела сказать тебе так много всего. Но слова просто не приходят.

Хроно Давай вернемся внутрь. Я думаю, тебе стоит лечь и отдохнуть.

Сестра Розетта Кристофер Я знаю их, но... мне страшно, Хроно! Мне так страшно. Я не хочу умирать!

[плачет]

Сестра Розетта Кристофер Я просто хочу немного пожить. Разве это так плохо?

Хроно [Она плачет в плечо Хроно, держа его за руку] Розетта...