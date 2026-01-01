Сестра Розетта Кристофер
Знаешь, мне правда нравится этот вид. Хотелось бы смотреть на него вечно.
[пауза]
Сестра Розетта Кристофер
эй
Хроно
мгм...
Сестра Розетта Кристофер
Я думал о том, чтобы снять печать. Если я это сделаю, ты сможешь исцелить свои раны.
Хроно
Это нормально. Быть с тобой сейчас - это главное, и я не хочу потерять что-то еще. Никогда больше.
Сестра Розетта Кристофер
Знаешь, я иногда думаю о других и мне интересно, как они там? Но сейчас я предпочла бы быть здесь с тобой. За эти несколько месяцев, что мы провели вместе, я хотела сказать тебе так много всего. Но слова просто не приходят.
Хроно
Давай вернемся внутрь. Я думаю, тебе стоит лечь и отдохнуть.
Сестра Розетта Кристофер
Я знаю их, но... мне страшно, Хроно! Мне так страшно. Я не хочу умирать!
[плачет]
Сестра Розетта Кристофер
Я просто хочу немного пожить. Разве это так плохо?
Хроно
[Она плачет в плечо Хроно, держа его за руку] Розетта...
Сестра Розетта Кристофер
[ее последние слова] Хроно... Спасибо.