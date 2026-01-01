Оповещения от Киноафиши
Сестра Розетта Кристофер [едва управляясь с машиной] Скажи, почему ты считаешь, что сестра Кейт такая зануда?
Хроно Может, потому что ты всегда делаешь то, что её злит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Отец Эван Ремингтон У меня нет привязанности к порванным крыльям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Розетта Кристофер Знаешь, мне правда нравится этот вид. Хотелось бы смотреть на него вечно.
[пауза]
Сестра Розетта Кристофер эй
Хроно мгм...
Сестра Розетта Кристофер Я думал о том, чтобы снять печать. Если я это сделаю, ты сможешь исцелить свои раны.
Хроно Это нормально. Быть с тобой сейчас - это главное, и я не хочу потерять что-то еще. Никогда больше.
Сестра Розетта Кристофер Знаешь, я иногда думаю о других и мне интересно, как они там? Но сейчас я предпочла бы быть здесь с тобой. За эти несколько месяцев, что мы провели вместе, я хотела сказать тебе так много всего. Но слова просто не приходят.
Хроно Давай вернемся внутрь. Я думаю, тебе стоит лечь и отдохнуть.
Сестра Розетта Кристофер Я знаю их, но... мне страшно, Хроно! Мне так страшно. Я не хочу умирать!
[плачет]
Сестра Розетта Кристофер Я просто хочу немного пожить. Разве это так плохо?
Хроно [Она плачет в плечо Хроно, держа его за руку] Розетта...
Сестра Розетта Кристофер [ее последние слова] Хроно... Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aion Неужели ты не понимаешь, что Розетте было бы гораздо лучше, если бы тебя не было? Пока ты жив, её жизнь продолжает тиканье по пути к концу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Azmaria Hendrick [ её последние слова у могилы Розетты и Хроно ] Розетта, Хроно, я стану сильнее! Так что, пожалуйста, присматривайте за мной, ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chrono [смотрит на падающий дождь] Уныло, да?
Сестра Розетта Кристофер Нет. Учитывая, что мы были на задании всю ночь, и теперь нам говорят заскочить в магазин по дороге домой. Я бы сказал, что это не просто уныло, это просто ужасно.
Азмаоя Хендрик [бросается на заднем сидении] Извини, я говорила, что смогу справиться сама.
Сестра Розетта Кристофер О чем ты говоришь? Для нас было очевидно, что ты не сможешь сделать это одна!
Азмаоя Хендрик [звонит телефон] О, телефон! Ух ты!
[падает]
Chrono О, ты в порядке, Азмаия?
Азмаоя Хендрик Да, всё нормально
Сестра Розетта Кристофер Просто сиди на месте. Хроно, ответь на телефон!
Chrono Что? Какой?
Сестра Розетта Кристофер Разве ты не видишь, что я занята? Кто-то должен вести машину!
Chrono Алло? О, отец Ремингтон, Розетта не может ответить на телефон сейчас.
Сестра Розетта Кристофер [берет телефон и говорит взволнованно] О, привет, отец.
Chrono ох, блин
Азмаоя Хендрик Должна ли она это делать за рулем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Розетта Кристофер Хорошо, потому что только те, кто верит, могут быть спасены, так говорят. Поняла? Ха-ха-ха-ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Розетта Кристофер Слышишь голоса! Ты слышишь голоса! Не будь злой, дай мне попробовать, давай!
Эдвард 'Старший' Гамильтон Ну, позволь мне пощупать твои роскошные груди, и я пересмотрю своё решение.
Сестра Сестра Розетта?
Сестра Розетта Кристофер [Розетта бьёт старшего] Кто бы позволил тебе трогать хоть что-то, грязный старый выродок?
Сестра Сестра Кейт зовёт тебя. Иди к ней в кабинет сейчас же.
Эдвард 'Старший' Гамильтон Похоже на приказы! Как жалко, что мне придётся подождать.
Сестра Розетта Кристофер Жадина!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра Кейт Валентайн Эта девушка действительно верила, хотя и заключила контракт с дьяволом. Она всегда следовала учению о милосердии. Я верю, что душа Розетты была самым добродетельным духом, которого я когда-либо знала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хилари Хааг
Hilary Haag
Greg Ayres
Джейсон Дуглас
Джессика Бун
Джессика Бун
Jessica Boone
