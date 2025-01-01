Постеры сериала «Крестовый поход Хроно»

«Совы — не те, кем кажутся»: что скрывают птицы из «Твин Пикс» и при чем тут кольцо

Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

Думали, после выбора актера на роль Снейпа больше ничего не удивит? Создатели «Гарри Поттера» добрались и до Темного Лорда

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа