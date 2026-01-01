Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Слепая любовь: Великобритания Места съёмок

Места и даты съемок телешоу Слепая любовь: Великобритания

Основные места съемок телешоу Слепая любовь: Великобритания

  • Лондон, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Местонахождение Пода
Стокгольм, Швеция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)
Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре
По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)
Высоцкий в СССР был звездой №1: почему в «Место встречи» Конкин получал сильно больше барда
Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше