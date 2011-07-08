После очередной мировой войны на Земле осталось лишь шесть обитаемых зон. Шестая зона — это утопический город, где сохранены все достижения цивилизации. Управляет им элита человечества, и внутри царит строгая иерархия, хотя даже низшие слои живут лучше, чем изгои за городской стеной, в трущобах Западного квартала. Эти трущобы нужны элите: они служат не только средством устрашения для недовольных, но и источником запретных удовольствий и рабов для экспериментов. Однако 12-летний гений Сион не знал об этом до той дождливой ночи, когда в его дом проник другой мальчик — преступник и беглец.