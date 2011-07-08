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Киноафиша Сериалы Шестая зона

Шестая зона (2011 - 2011)

No. 6 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 4 часа 35 минут

О чем сериал

После очередной мировой войны на Земле осталось лишь шесть обитаемых зон. Шестая зона — это утопический город, где сохранены все достижения цивилизации. Управляет им элита человечества, и внутри царит строгая иерархия, хотя даже низшие слои живут лучше, чем изгои за городской стеной, в трущобах Западного квартала. Эти трущобы нужны элите: они служат не только средством устрашения для недовольных, но и источником запретных удовольствий и рабов для экспериментов. Однако 12-летний гений Сион не знал об этом до той дождливой ночи, когда в его дом проник другой мальчик — преступник и беглец.

В ролях
В ролях
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя
Kiyono Yasuno
Юки Кадзи
Юки Кадзи
Кэи Синдо
Масаки Тэрасома
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Шестая зона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 11 эпизодов
 
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