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Постер сериала Месть Масамунэ
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Киноафиша Сериалы Месть Масамунэ

Месть Масамунэ (2017 - …)

Masamune-kun no Revenge 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Макабэ Масамунэ с детства страдал из-за лишнего веса. Это было поводом для глумления со стороны сверстников. Особенно мальчика задирала противная девочка по имени Аки Адагаки. И так она ему надоела, что он придумал план мести. Стал следить за своей фигурой, усиленно тренироваться, читать книги и всячески развиваться духовно. Масамунэ вырос и стал привлекательным парнем со спортивным телосложением и лучшей успеваемостью. Он перешил в школу, где учится Аси, чтобы унизить ее в ответ. Но все складывается иначе...

Месть Масамунэ - трейлер второго сезона
Месть Масамунэ  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Саори Хаями
Саори Хаями
Мария Исэ
Azusa Tadokoro
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Юи Огура
Аяка Охаси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.5 IMDb
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Сезоны
Месть Масамунэ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Месть Масамунэ - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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