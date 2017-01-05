Макабэ Масамунэ с детства страдал из-за лишнего веса. Это было поводом для глумления со стороны сверстников. Особенно мальчика задирала противная девочка по имени Аки Адагаки. И так она ему надоела, что он придумал план мести. Стал следить за своей фигурой, усиленно тренироваться, читать книги и всячески развиваться духовно. Масамунэ вырос и стал привлекательным парнем со спортивным телосложением и лучшей успеваемостью. Он перешил в школу, где учится Аси, чтобы унизить ее в ответ. Но все складывается иначе...