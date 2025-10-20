Оповещения от Киноафиши
Мастер Муси
Статьи
Статьи о сериале «Мастер Муси»
Статьи о сериале «Мастер Муси»
Вся информация о сериале
Не «Атака титанов», но тоже круто: эти 10 аниме зря не считают классикой – у № 1 и 3 рейтинг 8.5, а №9 снял режиссер «Ковбоя Бибопа»
Это вам не «Соло левелинг» или «Ванпанчмен» с его сомнительной анимацией в 3-м сезоне.
2 комментария
20 октября 2025 15:42
