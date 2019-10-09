В мире антропоморфных животных отношения между хищниками и травоядными довольно напряженные. В Академии Черритон это недоверие достигает апогея после трагедии в школьном драматическом клубе, когда погибает альпака по имени Тем. Его друг, серый волк Лэгоси, который всегда страдал от необоснованных подозрений, остается в тени и старается подавлять свои хищные инстинкты. Это раздражает оленя Луи, амбициозного актера и лидера клуба. Луи назначает Лэгоси дежурным, и вскоре тот встречает крольчиху Хару, которую многие не любят. Волк влюбляется в неё, и это чувство заставляет его бороться со своей природой, раскрыть тайну смерти друга и противостоять скрытому насилию в их обществе.