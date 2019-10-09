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Постер сериала Выдающиеся звери
Постер сериала Выдающиеся звери
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Выдающиеся звери

Выдающиеся звери (2019 - …)

Beastars 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 13 часов 48 минут

О чем сериал

В мире антропоморфных животных отношения между хищниками и травоядными довольно напряженные. В Академии Черритон это недоверие достигает апогея после трагедии в школьном драматическом клубе, когда погибает альпака по имени Тем. Его друг, серый волк Лэгоси, который всегда страдал от необоснованных подозрений, остается в тени и старается подавлять свои хищные инстинкты. Это раздражает оленя Луи, амбициозного актера и лидера клуба. Луи назначает Лэгоси дежурным, и вскоре тот встречает крольчиху Хару, которую многие не любят. Волк влюбляется в неё, и это чувство заставляет его бороться со своей природой, раскрыть тайну смерти друга и противостоять скрытому насилию в их обществе.

Выдающиеся звери - трейлер второго сезона
Выдающиеся звери  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Акио Оцука
Акио Оцука
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Ацуми Танэдзаки
Саяка Сэнбонги
Юки Оно
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Выдающиеся звери - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Выдающиеся звери - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 12 эпизодов
 
Выдающиеся звери - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 12 эпизодов
 
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