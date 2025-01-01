Кнаклз Ты опоздал, медлитель.

Соник Да, но я остановился, чтобы насладиться пейзажем. Эта планета довольно крутая. Тебе бы понравилось здесь, если б ты не был таким занудой.

Кнаклз Хватит болтать. Пошли.

Соник Расслабься. У нас есть весь день, чтобы схватиться, дружище.

Кнаклз Я не твой дружище, и не забывай об этом, умник! А теперь поднимай руки! Я сюда не за тем, чтобы нюхать цветы!