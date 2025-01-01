Decoe
Эггман-сама! Главный двигатель готов!
Bocoe
Система управления восстановлена.
Dr. Eggman
Отлично! Но почему вам понадобилось целых две недели?
Bocoe
Потому что ОНИ решили сделать эпизод самостоятельно!
Decoe
Точно! Эта программа важна для нас...
[Эггман бросает банку в Декоя и попадает ему по голове]
[забирая свои слова назад]
Decoe
Я имею в виду, что Эггман-сама важен для нас!
Bocoe
[шепчет Декою] Обращай внимание на свои реплики!
Decoe
[шепчет Боко] Я надеюсь, что мы не исчезнем с следующей недели...
Dr. Eggman
[вмешиваясь] Запускайте двигатель! Мы пойдем и научим Соника уроку!
Decoe
Декой, Боко: [вместе] Немедленно!
Dr. Eggman
Подключите поддвигатель и запустите главный двигатель!
[пока главный двигатель светит ярче, он спрашивает, озадаченно]
Bocoe
Это правило.
Decoe
Декой, Боко: [когда главный двигатель отключается, вместе] Странно...
Decoe
[шокирован] Огонь погас.
Bocoe
Эггман-сама, система транспортировки энергии в порядке?
Dr. Eggman
[немного раздраженно] Ты ставишь под сомнение мои способности?
Bocoe
[забирая свои слова назад] Мне ужасно жаль!
[и Декой, и Боко начинают печатать]
Bocoe
Странно. Где проблема?
Dr. Eggman
[про себя] Как будто их рисовал ребенок...
[Декой и Боко смотрят друг на друга]
Dr. Eggman
Эггман всегда должен сталкиваться с ошибками, такими как ОНИ.
Decoe
Декой, Боко: [вместе, держась за руки, как будто хотят услышать яснее] ЧТО?!
Dr. Eggman
Ладно, с этого дня мы начинаем использовать новую меху, Эгг-Форт 2. Поняли?