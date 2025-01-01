Меню
Цитаты из сериала Соник Икс

Мистер Танака Ну что, робот? Чувствуешь удачу?
[атакует робота и его бросает через всю комнату]
Кнуклз Ехидна Что не так с этим парнем?
Соник Ёж Слишком много фильмов про кунг-фу.
Knuckles the Echidna Что это такое? Эггман клялся, что хочет только жить в мире!
Sonic the Hedgehog Он точно хитёр, да?
Knuckles the Echidna Этот мошенник! Он солгал!
Sonic the Hedgehog Ты начинаешь понимать, приятель!
Доктор Эггман Соник! Слишком поздно... ты никогда не остановишь меня, Соник. Всё, что мне нужно сделать, это нажать на эту маленькую кнопку.
Соник Да, если ты сможешь нажать её, прежде чем я схвачу.
Кнаклз Ты опоздал, медлитель.
Соник Да, но я остановился, чтобы насладиться пейзажем. Эта планета довольно крутая. Тебе бы понравилось здесь, если б ты не был таким занудой.
Кнаклз Хватит болтать. Пошли.
Соник Расслабься. У нас есть весь день, чтобы схватиться, дружище.
Кнаклз Я не твой дружище, и не забывай об этом, умник! А теперь поднимай руки! Я сюда не за тем, чтобы нюхать цветы!
Соник Это твои потери. Ты не знаешь, что упускаешь. Но если ты предпочитаешь получить от меня по шее...
Эми Роуз Хм. Уверена, ты *хочешь* поблагодарить Соника за то, что он спас тебе жизнь, и извинишься перед ним за то, что поверила всем этим лжецам от Эггмана. Ты просто слишком горда.
Кноклз Заткнись!
Эми Роуз [как Наклз уходит в одиночку] Он не пойдет с нами? Почему нет?
Соник Ехидна Это Наклз. Он делает всё *по-своему*.
Sonic the Hedgehog Ребята, не используйте Формулу-1, чтобы гоняться за ежами.
Amy Rose На протяжении всей истории за каждым великим героем стоит великая женщина, которая направляет его.
Доктор Эггман [Сравнивая Шадоу с Соником при первой встрече] ЧТО? Это тот ёжик! Как ты смеешь обманывать меня, ты быстрый little slimeball! Подожди... ты не Соник.
Шадоу, ёж Меня зовут Шадоу. Ты пробудил меня из состояния приостановленной анимации, и я очень благодарен. Чтобы выразить свою благодарность, я подчиняюсь тебе.
Dr. Eggman Знай, что Яйцо-Луч-Ядро сконструировано так, чтобы каждый раз попадать в яблочко.
Decoe Но Соник — это ёжик, а не бык.
Dr. Eggman Постараюсь забыть, что ты это сказал.
Кристофер 'Крис' Торндайк Эй, Наклз. Откуда у тебя робот?
Наклз Ехидна Ну, это не совсем мой...
Шэдоу Я тебя уверяю, Соник, я не самозванец. У меня слишком много силы, чтобы быть чем-то, кроме как настоящим фейком.
Соник-еж [к Бигфуту] Извини. Не могу задерживаться, здоровяк. Позвоню тебе как-нибудь. Как тебе такое?
Sonic the Hedgehog Команда S, да? S, должно быть, означает «медленный режим». Ха-ха!
Соник-Ёж Не понимаю, зачем нам нужно учить всю эту ерунду с этикетом.
Кристофер 'Крис' Торндайк Моя мама говорит, что важно учить хорошие манеры, чтобы мы могли правильно есть.
Соник-Ёж Ну, я никогда не учился манерам, а ем всю жизнь.
Knuckles the Echidna Ты потерпишь неудачу, если не возьмёшь меня с собой. Я не могу дождаться, чтобы увидеть выражение лица Соника, когда он узнает, что я помог победить Доктора Эггмана, пока он упустил всю славу. Это ударит по его самолюбию!
Rouge the Bat У тебя серьезный комплекс неполноценности, Наклз.
Knuckles the Echidna Что? У меня что?
Rouge the Bat О, неважно!
Dr. Eggman Даже такие гениальные яйцекладущие, как я, имеют сердца.
Sonic the Hedgehog Правда?
Dr. Eggman Не шучу.
Shadow the Hedgehog [к Сонику] Мы действительно очень похожи. Это просто невероятно.
Космо Тейлз, ты гений.
Эспио Камелеон [к Вектору] Для детектива ты действительно не слишком сообразителен.
Кристофер 'Крис' Торндайк Соник и Наклз сражаются!
Майлз "Тейлс" Прауэр Это ново.
Соник Бум Я не лезу в драки, в которых не могу выиграть.
Кнuckles [после того, как Соник указал на правду о 'Яйце Луне'] Почему ты не объяснил это всё ДО того, как снес башни?
Соник Я думал, это очевидно. Я не виноват, что ты такой медленный.
Кнuckles Берегись!
Доктор Эггман Дедушка, как ты мог? Уничтожать планету — это одно, но уничтожать собственного внука...!
[в конце превью серий в японской версии]
Крис Торндайк [полная версия] Не пропустите это.
Доктор Эггман Я даю тебе свое торжественное слово, что это затмение не мной вызвано.
Президент Соединенных Штатов Я не верю тебе.
Доктор Эггман [умоляя] Пожалуйста, сэр, я умоляю вас поверить мне, потому что у меня есть план, чтобы вернуть солнце.
Президент Соединенных Штатов Что ж... нам действительно desperately нужен свет.
Доктор Эггман И я тот, кто сможет его принести, сэр. Если не смогу, закройте меня.
[Доктор Эггман захватил Соника, его друзей и обезьяну Метарекса.]
Метарекс Отпустите меня! Я тоже сражаюсь против ёжика и его друзей!
Доктор Эггман Ни за что. Я не буду работать с тем, кто выглядит так, будто принадлежит зоопарку.
Наклз Ехидна Наклз никогда не убегает от боя!
Соник Бумс Видишь? Всё-таки всё обошлось.
Таклз Ехидна Ну да, отлично. Если не считать того, что Эггман заполучил Изумруды Хаоса, всё прошло *просто замечательно*!
Knuckles the Echidna Соник чуть меня не сбил.
Amy Rose Отлично! Ты его остановила?
Knuckles the Echidna Он промахнулся мимо меня.
Amy Rose [достает молот] Ну, *я* тебя точно не промахнусь!
Knuckles the Echidna В чем проблема? Я просто отступил.
Vector the Crocodile Элементарно, мой дорогой Шарми; всё, что понадобилось, это немного ловкого сыщика! Я детектив Вектор!
Espio the Chameleon Конечно, ты детектив Вектор. Ты ещё и псих.
Эспио (Espio) [представляясь] Я тоже ниндзя.
Чарми (Charmy Bee) [не совсем тихо] Он еще и самодовольный.
Эспио (Espio) Лучше быть самовлюблённым, чем надоедливым сопляком.
Кнаклз Однажды нас любят за то, что мы уникальны. На следующий день мы в тюрьме за то, что отличаемся.
Майлз «Ушастик» Прайер Что это?
Кнут, ехидна Раньше это был Хаос Конроль.
Доктор Эггман Быть злым злодеем — это непросто.
Кнаuckles the Echidna [видя, как Эггман одет для игры в бейсбол] Ну что, кто это? Мне нравится твой костюм.
Мистер Така Может, мистер Наклз просто боится играть в бейсбол.
Наклз Ехидна Бояться? Я ничего не боюсь!
Соник Ёж Хорошо! Значит, ты сыграешь, да?
Доктор Эггман Прощай, мировое господство, привет, ш shuffleboard!
Соник Что скажешь, Кнаклз?
Наклз Меня зовут Наклз, умник!
Dr. Eggman Это ты предложил отправить этих роботов?
Decoe У меня нет идей, доктор.
Dr. Eggman Хороший мальчик.
Наклз Я всегда хотел поупражняться в теневом сиянии!
Шэдоу Как скажешь.
Шэдоу the ХEdgehog Ты предатель!
Decoe Эггман-сама! Главный двигатель готов!
Bocoe Система управления восстановлена.
Dr. Eggman Отлично! Но почему вам понадобилось целых две недели?
Bocoe Потому что ОНИ решили сделать эпизод самостоятельно!
Decoe Точно! Эта программа важна для нас...
[Эггман бросает банку в Декоя и попадает ему по голове]
Decoe Агх...
[забирая свои слова назад]
Decoe Я имею в виду, что Эггман-сама важен для нас!
Dr. Eggman Я рад, что ты это понимаешь.
Bocoe [шепчет Декою] Обращай внимание на свои реплики!
Decoe [шепчет Боко] Я надеюсь, что мы не исчезнем с следующей недели...
Dr. Eggman [вмешиваясь] Запускайте двигатель! Мы пойдем и научим Соника уроку!
Decoe Декой, Боко: [вместе] Немедленно!
Dr. Eggman Подключите поддвигатель и запустите главный двигатель!
[пока главный двигатель светит ярче, он спрашивает, озадаченно]
Dr. Eggman Мне это надо говорить?
Bocoe Это правило.
Decoe Декой, Боко: [когда главный двигатель отключается, вместе] Странно...
Decoe [шокирован] Огонь погас.
Bocoe Эггман-сама, система транспортировки энергии в порядке?
Dr. Eggman [немного раздраженно] Ты ставишь под сомнение мои способности?
Bocoe [забирая свои слова назад] Мне ужасно жаль!
[и Декой, и Боко начинают печатать]
Bocoe Странно. Где проблема?
Dr. Eggman [про себя] Как будто их рисовал ребенок...
[Декой и Боко смотрят друг на друга]
Dr. Eggman Эггман всегда должен сталкиваться с ошибками, такими как ОНИ.
Decoe Декой, Боко: [вместе, держась за руки, как будто хотят услышать яснее] ЧТО?!
Dr. Eggman Ладно, с этого дня мы начинаем использовать новую меху, Эгг-Форт 2. Поняли?
Майлз "Тейлз" Прайер [снимает X-Торнадо] X-Торнадо, взлетаем!
