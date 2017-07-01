Частная академия Хяккао с её многолетними традициями считается одним из самых престижных учебных заведений Японии. Большинство учащихся здесь — богатые наследники японской элиты. Ваши учебные, творческие и спортивные достижения не имеют значения. Чтобы выжить в этом месте, нужны власть, деньги и способность выходить победителем из любой ситуации. И где же лучше развивать эти навыки, как не в азартных играх? В академии ваша жизнь буквально зависит от того, насколько хорошо вы играете. На протяжении многих лет все взаимоотношения в школе строились на основе власти и подчинения, но с переводом Юмэко эта идеальная система начала рушиться.