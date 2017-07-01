Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Безумный азарт
Постер сериала Безумный азарт
Постер сериала Безумный азарт
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Безумный азарт

Безумный азарт (2017 - 2019)

Kakegurui 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Частная академия Хяккао с её многолетними традициями считается одним из самых престижных учебных заведений Японии. Большинство учащихся здесь — богатые наследники японской элиты. Ваши учебные, творческие и спортивные достижения не имеют значения. Чтобы выжить в этом месте, нужны власть, деньги и способность выходить победителем из любой ситуации. И где же лучше развивать эти навыки, как не в азартных играх? В академии ваша жизнь буквально зависит от того, насколько хорошо вы играете. На протяжении многих лет все взаимоотношения в школе строились на основе власти и подчинения, но с переводом Юмэко эта идеальная система начала рушиться.

Безумный азарт - трейлер первого сезона
Безумный азарт  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Саори Хаями
Саори Хаями
Мария Исэ
Минами Танака
Аяка Фукухара
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Безумный азарт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Безумный азарт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше