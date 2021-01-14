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Постер сериала Маг-целитель: Новый старт
Постер сериала Маг-целитель: Новый старт
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Маг-целитель: Новый старт

Маг-целитель: Новый старт (2021 - 2021)

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Кэяру, представляющий класс целителей, был вынужден раз за разом становиться инструментом для чужих побед. Казалось, ему суждено было погрузиться в безвестность и депрессию. Но однажды он открыл для себя истинный потенциал магии исцеления и понял, что целители — на самом деле, самый сильный класс. Однако к тому времени он уже потерял всё, что имел. Любой на его месте сдался бы, но Кэяру решил не опускать руки. Он использовал магию исцеления на всём мире и вернулся на четыре года назад, чтобы изменить свою жизнь. Теперь, обладая знаниями из будущего, маг-целитель покажет всем, кто здесь настоящий воин!

В ролях
В ролях
Tetsu Inada
Minami Tsuda
Natsumi Takamori
Асука Ниси
Сидзука Исигами
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Маг-целитель: Новый старт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
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