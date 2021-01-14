Кэяру, представляющий класс целителей, был вынужден раз за разом становиться инструментом для чужих побед. Казалось, ему суждено было погрузиться в безвестность и депрессию. Но однажды он открыл для себя истинный потенциал магии исцеления и понял, что целители — на самом деле, самый сильный класс. Однако к тому времени он уже потерял всё, что имел. Любой на его месте сдался бы, но Кэяру решил не опускать руки. Он использовал магию исцеления на всём мире и вернулся на четыре года назад, чтобы изменить свою жизнь. Теперь, обладая знаниями из будущего, маг-целитель покажет всем, кто здесь настоящий воин!