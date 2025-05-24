Меню
Зацепил «Маг-целитель: Новый старт»? Эти 5 аниме тоже рискуют попасть в сердечко — про месть, суперсилу и второй шанс
У каждого тайтла рейтинг не ниже 7.4, но сюжеты менее провокационные.
4 комментария
24 мая 2025 14:15
В аниме месть подают горячей: «Маг-целитель: Новый старт» — как Монте-Кристо, только без тормозов и морали
Персонажи у аниме фактурные, но повторяющие известые архетипы из литературы.
4 комментария
23 мая 2025 12:19
