Даже Годжо Сатору без нее бы не было: ИИ нашел 3 тайтла, похожих на «Мою геройскую академию» – для тех, кому мало серии раз в неделю
Заодно будет чем заглушить пустоту после окончания 8-го сезона.
Написать
30 октября 2025 20:04
Турки хороши не только в мелодрамах: 3 детективных сериала ничуть не хуже британских и американских — в №2 Ханде Эрчел, видели ее такой?
Так умер Тони в финале «Сопрано» или как? Четкого ответа нет, но в сцене есть куча подсказок
Почему наложницы боялись зимы больше наказаний: факты, которые не показали в «Великолепном веке», чтобы не портить картинку
В забытом детективе НТВ сияют звезды «Мажора» и «Невского», но полюбили его не за это: зрители бросали работу, лишь бы посмотреть за раз
«Ходячие мертвецы» вышли ровно 15 лет назад: спустя годы пилот рвет душу на части
«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)
Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил
Сканди-детектив собрал 70 миллионов просмотров на Netflix: но в РФ у него 6,6 — что не так со «Стеклянным куполом»
«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»
«Любителям головоломок»: этот детектив на 7 баллов будто учился у «Джентльменов» — но здесь никто не выйдет, пока не найдут предателя
«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)
