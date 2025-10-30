Турки хороши не только в мелодрамах: 3 детективных сериала ничуть не хуже британских и американских — в №2 Ханде Эрчел, видели ее такой?

Так умер Тони в финале «Сопрано» или как? Четкого ответа нет, но в сцене есть куча подсказок

Почему наложницы боялись зимы больше наказаний: факты, которые не показали в «Великолепном веке», чтобы не портить картинку

В забытом детективе НТВ сияют звезды «Мажора» и «Невского», но полюбили его не за это: зрители бросали работу, лишь бы посмотреть за раз

«Ходячие мертвецы» вышли ровно 15 лет назад: спустя годы пилот рвет душу на части

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил

Сканди-детектив собрал 70 миллионов просмотров на Netflix: но в РФ у него 6,6 — что не так со «Стеклянным куполом»

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

«Любителям головоломок»: этот детектив на 7 баллов будто учился у «Джентльменов» — но здесь никто не выйдет, пока не найдут предателя