«Один дома» + «Гарри Поттер» + Спилберг = «Гремлины 3»: что известно о возвращении культовых монстров

10 декабря сын Посейдона вернется в пучину опасностей — Disney+ показал трейлер 2 сезона «Перси Джексона» (видео)

Фальшивый Стамбул: сериал «Константинополь» на самом деле снимали в России и Грузии — и вот в каких городах

Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?

«Великий сериал»: новинка от автора «Во все тяжкие» стартовала триумфально — 100% на RT и 9,3 балла на IMDb (больше, чем у «Игры престолов»!)

От «Атаки титанов» до «Тетради смерти»: в Китае запрещены почти полсотни популярнейших аниме – и одна причина уморительнее другой

Прощаться с героями «Очень странных дел» рано — после финала начнется новая история: Netflix анонсировал проект в духе 80-х

«Не получается лить воду»: в США 5 лет назад вышла своя «Игра в кальмара» – серии по 10 минут, а в главной роли звезда «Голодных игр»

Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре

Первым задал тренд на «уставших» киллеров: за 17 лет до «Джона Уика» гремел другой боевик — Киану Ривз лишь повторил