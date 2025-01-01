Меню
Киноафиша Сериалы Кровь Сезоны

Кровь, список сезонов

Beulreodeu 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Кровь»
Кровь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 16 февраля 2015 - 21 апреля 2015
 
