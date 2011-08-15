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Остин и Элли
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Места и даты съемок сериала Остин и Элли
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Цитаты
Места съёмок
Основные места съемок сериала Остин и Элли
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Студия
Студия Hollywood Center — 1040 N. Las Palmas Avenue, Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния, США
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би-ролл
Ирвайн, Калифорния, США
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Даты съемок сериала Остин и Элли
15 августа 2011
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