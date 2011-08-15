Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро

Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки

Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»

«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ

«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах

«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет

«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием