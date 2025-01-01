Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани

Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 )

Новый турецкий сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином от режиссера «Зимородка»: когда вышел, сколько серий и какой сюжет

Миф про конфеты рассказывают всем детям: перед Хэллоуином врач разнес любимую страшилку родителей

«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном

«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом

«Выглядит до боли знакомо»: в тизере нового «Ледникового периода» разглядели жирный спойлер — Disney будто стирает прошлое

«Иллюзия обмана» взяла пример с Marvel: в третьей части появится новое поколение «Всадников» — двух героев в трейлере не досчитались

Дейнерис жертвует собой, а Арья убивает Серсею: фанаты нашли слитый сценарий «Игры престолов» — и он в 100 раз лучше, чем тот, что показали

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор