Постер сериала Мама в гневе
Мама в гневе, список сезонов

Aenggeurimam 16+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список сезонов сериала «Мама в гневе»

Мама в гневе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 18 марта 2015 - 7 мая 2015
 
