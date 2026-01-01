Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Мама в гневе, список сезонов
Aenggeurimam
16+
Год выпуска
2015
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
MBC
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
20
голосов
7.4
IMDb
Список сезонов сериала «Мама в гневе»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
18 марта 2015 - 7 мая 2015
