BBC: Сила искусства 2006, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала BBC: Сила искусства
Simon Schama's Power of Art 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 11 голосов
8.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «BBC: Сила искусства»

Сезон 1
Караваджо Caravaggio
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2006
Бернини Bernini
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2006
Рембрандт Rembrandt
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2006
Дэвид David
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2006
Тернер Turner
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2006
Ван Гог Van Gogh
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2006
Пикассо Picasso
Сезон 1 Серия 7
1 декабря 2006
Ротко Rothko
Сезон 1 Серия 8
8 декабря 2006
