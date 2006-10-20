Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
BBC: Сила искусства 2006, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
BBC: Сила искусства
Сезоны
Сезон 1
Simon Schama's Power of Art
0+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 октября 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
11
голосов
8.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «BBC: Сила искусства»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Караваджо
Caravaggio
Сезон 1
Серия 1
20 октября 2006
Бернини
Bernini
Сезон 1
Серия 2
27 октября 2006
Рембрандт
Rembrandt
Сезон 1
Серия 3
3 ноября 2006
Дэвид
David
Сезон 1
Серия 4
10 ноября 2006
Тернер
Turner
Сезон 1
Серия 5
17 ноября 2006
Ван Гог
Van Gogh
Сезон 1
Серия 6
24 ноября 2006
Пикассо
Picasso
Сезон 1
Серия 7
1 декабря 2006
Ротко
Rothko
Сезон 1
Серия 8
8 декабря 2006
График выхода всех сериалов
Еще раньше Пеннивайза на месте преступления оказывается красный воздушный шарик: объясняем, что значит этот символ
«Ёлок» уже 13: как правильно смотреть по порядку самую известную новогоднюю франшизу
Братья Винчестеры забыли про это правило также, как про соль в багажнике «Импалы»: и даже спустя 18 лет это нелогично
Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
Стивен Кинг десятки лет скрывал, что презирает этот фильм со Шварценеггером (а еще он недолюбливает «Терминатора 2»)
Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом
Сказка ложь, да в ней намек: почему отец Настеньки в «Морозко» без колебаний вывез дочь в лес — у него была веская причина
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667