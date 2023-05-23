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Киноафиша Сериалы Поуехавшие

Поуехавшие (2023 - 2023)

Pouekhavshie 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут

О чем сериал

Благополучие городской жизни привлекает не всех. Даже самые успешные IT-специалисты и бизнесмены, уставшие от шумных улиц и бесконечной беготни, могут решить перебраться ближе к природе. Гузель Санжапова бросила работу в престижной компании, вернулась в Малый Турыш и принялась развивать местную инфраструктуру. Основатель LavkaLavka Борис Акимов уехал в деревню, чтобы заниматься фермой и рестораном, и параллельно создал сообщество предпринимателей. Заур Цохолов возродил родное село, построив там популярный отель. Священник Павел Корчагин перебрался в маленькое алтайское село и завел свой YouTube-блог. Эти и другие истории о том, что свою мечту можно найти в самых неожиданных местах.

Поуехавшие - трейлер первого сезона
Поуехавшие  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
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Сезоны
Поуехавшие - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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