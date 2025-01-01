Меню
Инспектор Джордж Джентли
Цитаты
Цитаты из сериала Инспектор Джордж Джентли
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Джон Баккус
Вы арестованы.
Джордж Джентли
Он арестован, когда я скажу, что арестован.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ли Инглби
Lee Ingleby
Мартин Шоу
Martin Shaw
