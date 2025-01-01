0% на Rotten Tomatoes — максимум удовольствия: фильмы, которые стыдно любить, но невозможно выключить

Почему фанаты спрашивают «Эш умер?» уже 20 лет — и что говорят авторы «Покемона»

Netflix готовит новый суперхит: криминальная драма с Джоэлом Эдгертоном может обойти и «Уэнсдей», и «Игру в кальмара»

Что на столе у Адского шефа? Эти 3 салата Ивлев готовит на Новый год, а гости пальчики облизывают

С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин

«Правдиво говорит о подвиге»: эта военная драма СССР 15 лет пролежала на полке – а сейчас ей ставят 8.1 и любят не меньше «Иди и смотри»

«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты

«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»