Итоги года
Подземелье Токио 2002, 1 сезон
Tokyo andâguraundo
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 апреля 2002
Год выпуска
2002
Количество серий
26
Продолжительность сезона
10 часов 50 минут
Рейтинг сериала
6.1
Оцените
13
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Подземелье Токио»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
2 апреля 2002
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
9 апреля 2002
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
16 апреля 2002
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
23 апреля 2002
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
30 апреля 2002
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
7 мая 2002
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
14 мая 2002
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
21 мая 2002
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
28 мая 2002
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
4 июня 2002
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
11 июня 2002
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
18 июня 2002
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
25 июня 2002
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
2 июля 2002
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
9 июля 2002
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
16 июля 2002
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
23 июля 2002
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
30 июля 2002
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
6 августа 2002
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
13 августа 2002
Серия 21
Episode 21
Сезон 1
Серия 21
20 августа 2002
Серия 22
Episode 22
Сезон 1
Серия 22
27 августа 2002
Серия 23
Episode 23
Сезон 1
Серия 23
3 сентября 2002
Серия 24
Episode 24
Сезон 1
Серия 24
10 сентября 2002
Серия 25
Episode 25
Сезон 1
Серия 25
17 сентября 2002
Серия 26
Episode 26
Сезон 1
Серия 26
24 сентября 2002
